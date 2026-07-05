Vor den Augen seiner Angehörigen: Deutscher Urlauber ertrinkt vor Mallorca

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Ein deutscher Urlauber hat an der Küste Mallorcas die gelbe Flagge ignoriert und ertrank im Meer - vor den Augen seiner Angehörigen.

Von Emelie Herrmann

Mallorca - Schrecklicher Urlaubsausgang auf Mallorca: Ein deutscher Tourist ist am Donnerstagvormittag beim Baden im Osten der Insel ertrunken. Eine Angehörige musste alles mitansehen.

Ein deutscher Urlauber ertrank vor der Küste Mallorcas. (Symbolfoto)
Ein deutscher Urlauber ertrank vor der Küste Mallorcas. (Symbolfoto)  © Clara Margais/dpa

Der etwa 70 Jahre alte Mann hat sich laut des Mallorca Magazins gegen 11.45 Uhr gemeinsam mit einer Angehörigen am Strand von Cala Domingos Petit in der Gemeinde Manacor aufgehalten.

Zu dem Zeitpunkt soll die gelbe Flagge wegen des unruhigen Meeres geweht haben, doch der Urlauber ignorierte die Warnung und watete ins Wasser.

Als die Rettungsschwimmer den Mann im Meer bemerkten, versuchten sie ihn mit Trillerpfeifen auf die gefährlichen Bedingungen aufmerksam zu machen. Er ignorierte die Warnsignale und schwamm weiter hinein.

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Wenige Augenblicke später bemerkten die Rettungsschwimmer, dass sich der Mann nicht mehr bewegte. Mit einem Rettungsbrett machten sie sich auf den Weg zu ihm und zogen den bereits bewusstlosen Senioren schließlich aus dem Wasser.

Der Senior ignorierte die gelbe Flagge und schwamm ins unruhige Meer hinaus. (Symbolfoto)
Der Senior ignorierte die gelbe Flagge und schwamm ins unruhige Meer hinaus. (Symbolfoto)  © 123rf/robwilson39

Nach 40-minütiger Reanimation: Urlauber stirbt am Strand

Sie begannen sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen, wobei sie Unterstützung von Rettungskräften eines benachbarten Strandabschnitts bekamen. Als der alarmierte Rettungsdienst eintraf, übernahm dieser die Reanimation. Nach über 40 Minuten mussten die Retter aufgeben: Der Urlauber starb noch am Strand.

Die National- und Ortspolizei rückten zum Unfallort an und übernahmen die Ermittlungen. Sie identifizierten den Verstorbenen und sprachen mit seiner Angehörigen, die die grausigen Szenen mitansehen musste.

Titelfoto: Bildmontage: Clara Margais/dpa / 123rf/robwilson39

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