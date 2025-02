Er dachte, sie schläft: Deutscher lebt tagelang neben toter Frau auf Mallorca

Der Mann gab mithilfe eines Dolmetschers gegenüber der Polizei an, dass er glaubte, seine Frau schliefe. © Clara Margais/dpa

Der 86-Jährige, der mit seiner Frau (82) in Sa Coma an der Westküste der Balearen-Insel Mallorca wohnte, wählte am Dienstag den Notruf, als er bemerkte, dass die 82-Jährige auf dem Boden lag und nicht antwortete, berichtet die "Mallorca Zeitung".

In der Apartmentanlage Green Garden wohnen hauptsächlich Ausländer, die den Winter auf der Insel verbringen.

Alarmierte Ärzte stellten anschließend fest, dass die Frau bereits mehrere Tage tot war.

Der Mann - offenbar verwirrt - gab gegenüber der Polizei an, dass er glaubte, seine Frau habe die ganze Zeit geschlafen. Erst als sie auf dem Boden lag, wurde er stutzig.