Vor den Augen seiner Angehörigen: Deutscher Urlauber ertrinkt vor Mallorca

Mallorca - Schrecklicher Urlaubsausgang auf Mallorca : Ein deutscher Tourist ist am Donnerstagvormittag beim Baden im Osten der Insel ertrunken. Eine Angehörige musste alles mitansehen.

Ein deutscher Urlauber ertrank vor der Küste Mallorcas. (Symbolfoto) © Clara Margais/dpa

Der etwa 70 Jahre alte Mann hat sich laut des Mallorca Magazins gegen 11.45 Uhr gemeinsam mit einer Angehörigen am Strand von Cala Domingos Petit in der Gemeinde Manacor aufgehalten.

Zu dem Zeitpunkt soll die gelbe Flagge wegen des unruhigen Meeres geweht haben, doch der Urlauber ignorierte die Warnung und watete ins Wasser.

Als die Rettungsschwimmer den Mann im Meer bemerkten, versuchten sie ihn mit Trillerpfeifen auf die gefährlichen Bedingungen aufmerksam zu machen. Er ignorierte die Warnsignale und schwamm weiter hinein.

Wenige Augenblicke später bemerkten die Rettungsschwimmer, dass sich der Mann nicht mehr bewegte. Mit einem Rettungsbrett machten sie sich auf den Weg zu ihm und zogen den bereits bewusstlosen Senioren schließlich aus dem Wasser.