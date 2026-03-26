Mann (84) rettet Schwiegersohn mit Organspende das Leben: "Ich war völlig fassungslos"

Manchester (Großbritannien) - Es war ein Anruf, den der Brite Ian Tonks so schnell nicht mehr vergessen wird. Am anderen Ende der Leitung war sein Schwiegervater Graham Sisson (84) – mit einer Entscheidung, die beide Leben für immer veränderte. Er wollte ihm eine Niere spenden.

Ian Tonks (l.) und sein Schwiegervater Graham Sisson (84) feierten bereits die erfolgreiche Organspende. © Fotomontage/Screenshot/Facebook/Manchester University NHS Foundation Trust

Der Schwiegersohn des 84-Jährigen hatte zum Zeitpunkt des Telefonats bereits einen langen Leidensweg hinter sich, berichtete Manchester University und teilte die Geschichte der beiden Männer in einem Facebook-Beitrag. "Das Leben steht dadurch komplett still", erklärte Ian im Interview mit der Klinik.

Nachdem seine Nierenfunktion immer weiter abgenommen hatte, musste er schließlich zur Dialyse. Doch die Erkrankung brachte nicht nur körperliche Leiden mit sich. Ian konnte nicht mehr zur Arbeit und verlor nach und nach die Möglichkeit, seinen Hobbys nachzugehen - ein heftiger Schicksalsschlag für den Briten.

Eines Tages erhielt Ian dann den Anruf seines Schwiegervaters. "Ich war völlig fassungslos über Grahams Entscheidung", gab er offen zu. Ian habe es kaum glauben können, als der 84-Jährige ihm die frohe Botschaft mitteilte. "Es gibt wirklich keine Gabe auf der Welt, die mit dem vergleichbar wäre, was er getan hat", fügte der ehemalige Dialyse-Patient hinzu.

Der damals 80-Jährige hielt an seinem Entschluss fest. Auch zeigte Graham keinerlei Zweifel an seinem hohen Alter. Ians Organspender unterzog sich rund ein Jahr vor der Operation zahlreichen medizinischen Tests.

"Ich sah, wie unglaublich krank er war, und ich wollte ihm helfen, sein Leben zurückzubekommen", erklärte der 84-Jährige im Gespräch. Ende 2024 folgte dann die erfolgreiche Nierentransplantation. Obendrein erhielt Graham eine Auszeichnung für den "ältesten männlichen Nierenspender in einem Manchester-Krankenhaus".