Mann attackiert Fabrikarbeiter mit Messer: 15 Menschen verletzt

Mishima (Japan) - Bei einem Angriff mit einem Messer und einer Flüssigkeit in einer Reifenfabrik in Japan sind 15 Menschen verletzt worden.

Sieben Menschen seien durch Messerstiche und acht Menschen durch die Flüssigkeit verletzt worden, sagte ein Vertreter der Feuerwehr der Stadt Mishima am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.

Der mutmaßliche Angreifer wurde japanischen Medienberichten zufolge festgenommen. Es soll eine Verbindung zwischen ihm und der Fabrik geben.

Der Angriff ereignete sich in einer Anlage des Reifenherstellers Yokohama Rubber Co. in der südwestlich von Tokio gelegenen Stadt Mishima in der Präfektur Shizuoka. Ein Feuerwehrvertreter sagte, am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr (Ortszeit) sei ein Notruf aus der Fabrik eingegangen, ein Angreifer habe Menschen mit einem Messer attackiert und eine "spray-artige Flüssigkeit" versprüht. Bei der Flüssigkeit könnte es sich örtlichen Medien zufolge um ein Bleichmittel handeln.

Rettungskräfte eilten mit einem Großaufgebot zu der Fabrik. Nach Angaben der Feuerwehr wurden alle 15 Verletzten in Krankenhäuser gebracht. Fünf von ihnen erlitten demnach schwerere Verletzungen, alle Opfer waren aber bei Bewusstsein.