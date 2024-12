Mann dekoriert komplette Straße für seine kranke Frau: Was seine Nachbarn dann tun, ist herzzerreißend

Indianola (USA) - Er würde alles dafür tun, um ihr ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern: Ein Mann (74) aus den USA hat für seine kranke Frau die komplette Nachbarschaft weihnachtlich dekoriert. Eine ganze Straße erstrahlt dank ihm bereits jetzt im festlichen Glanze. Die Kosten für das riesige Projekt trug der pensionierte Marine-Soldat bisher selbst. Seine Nachbarn konnten das aber nicht so stehen lassen und taten sich für eine rührende Aktion zusammen.

John Reichart (74) dekorierte in diesem Jahr die komplette Nachbarschaft weihnachtlich. Dies tat er für seine Frau, die an Alzheimer erkrankt ist. © Screenshot/Facebook/ Kayla Marie Snyder

John Reichart und seine Frau Joan aus dem US-Bundesstaat Iowa verlobten sich vor rund 53 Jahren an Heiligabend. Kein Wunder also, dass die Weihnachtszeit schon immer eine ganz besondere Rolle in ihrer Beziehung spielte.

Als Joan vor vier Jahren die erschütternde Alzheimer-Diagnose bekam, setzte ihr Mann alles daran, dass ihre Weihnachtsfreude nicht in Vergessenheit gerät. In diesem Jahr nahm sich der 74-Jährige deswegen etwas ganz Besonderes in der Adventszeit vor.

Der US-Amerikaner dekorierte nicht nur ihr Haus, sondern schmückte kurzerhand auch die Grundstücke der Nachbarn, bis die komplette Straße weihnachtlich funkelte. Natürlich holte er sich vorher bei jedem Anwohner die Erlaubnis ein.

Trotzdem waren manche von ihnen überrascht, dass der Veteran seine Aktion tatsächlich durchzog: "Ein Nachbar dachte, ich mache Witze, bis ich auf seinem Rasen auftauchte und Dekorationen aufhing", erinnert sich John gegenüber Iowas Local 5 News.

Insgesamt 17 Häuser dekorierte der 74-Jährige mit beispielsweise beleuchteten Weihnachtsbäumen, Kränzen, Schneeflocken und Schneemännern. Die komplette Dekoration bezahlte er aus seiner eigenen Tasche.