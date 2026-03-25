Mann gewinnt mit den Glückszahlen seines verstorbenen Vaters im Lotto!

Oxfordshire (Großbritannien) - Was das Stöbern in alten Kisten alles so mit sich bringen kann: Vor wenigen Tagen gewann Sean Hayes (56) aus Großbritannien eine Million Pfund (ca. 1,2 Millionen Euro) im Lotto. Dabei spielte ein in die Jahre gekommenes Heft seines verstorbenen Vaters eine ganz bestimmte Rolle.

Der Brite Sean Hayes (56) gewann vor wenigen Tagen eine Million Pfund (ca. 1,2 Millionen Euro) im Lotto. © Fotomontage/Screenshot/Instagram/thenationallottery

Zwischen Dokumenten und Papieren bewahrte James Hayes bis zu seinem Ableben 2010 ein Lottoheft mit jenen Zahlen auf, die er Woche für Woche in einer Lotterie einlöste - jedoch ohne Erfolg. Als Andenken an seinen Vater behielt der 56-Jährige das Büchlein.

Über ein Jahrzehnt geriet das Lottoheft in Vergessenheit. Erst vergangene Woche fiel Sean das Schriftstück erneut in die Hände. "Ich hatte es eine Zeit lang verloren, aber dann wiedergefunden und beschlossen, die Zahlen zu spielen", verriet er gegenüber The National Lottery.

Und so kam es, dass sich der Brite aus Oxfordshire mit den Lottozahlen seines Vaters schnurstracks auf den Weg machte, um diese erneut einzulösen.

"Der Gedanke, dass mein Vater diese Zahlen vor all den Jahren ausgesucht hat, ist einfach unglaublich und eine wirklich schöne Verbindung zu seinem Andenken", erklärte Sean.

Während eines Pub-Besuches mit seiner Frau Sara erhielt er die überraschende Neuigkeit. "Ich war mit Sara auf einem Date, als ich beschloss, die App der National Lottery zu öffnen und einen Lottoschein zu kaufen. Da sah ich, dass ich im Lotto gewonnen hatte – und zwar eine Million Pfund! Ich war völlig fassungslos!", fügte er hinzu.