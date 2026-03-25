Mann gewinnt mit den Glückszahlen seines verstorbenen Vaters im Lotto!
Oxfordshire (Großbritannien) - Was das Stöbern in alten Kisten alles so mit sich bringen kann: Vor wenigen Tagen gewann Sean Hayes (56) aus Großbritannien eine Million Pfund (ca. 1,2 Millionen Euro) im Lotto. Dabei spielte ein in die Jahre gekommenes Heft seines verstorbenen Vaters eine ganz bestimmte Rolle.
Zwischen Dokumenten und Papieren bewahrte James Hayes bis zu seinem Ableben 2010 ein Lottoheft mit jenen Zahlen auf, die er Woche für Woche in einer Lotterie einlöste - jedoch ohne Erfolg. Als Andenken an seinen Vater behielt der 56-Jährige das Büchlein.
Über ein Jahrzehnt geriet das Lottoheft in Vergessenheit. Erst vergangene Woche fiel Sean das Schriftstück erneut in die Hände. "Ich hatte es eine Zeit lang verloren, aber dann wiedergefunden und beschlossen, die Zahlen zu spielen", verriet er gegenüber The National Lottery.
Und so kam es, dass sich der Brite aus Oxfordshire mit den Lottozahlen seines Vaters schnurstracks auf den Weg machte, um diese erneut einzulösen.
"Der Gedanke, dass mein Vater diese Zahlen vor all den Jahren ausgesucht hat, ist einfach unglaublich und eine wirklich schöne Verbindung zu seinem Andenken", erklärte Sean.
Während eines Pub-Besuches mit seiner Frau Sara erhielt er die überraschende Neuigkeit. "Ich war mit Sara auf einem Date, als ich beschloss, die App der National Lottery zu öffnen und einen Lottoschein zu kaufen. Da sah ich, dass ich im Lotto gewonnen hatte – und zwar eine Million Pfund! Ich war völlig fassungslos!", fügte er hinzu.
Der Lottogewinner Sean hat schon einige Ideen
Der Millionen-Gewinn war zum Greifen nahe - doch dann der Schock-Moment. Sean musste im Zuge eines Anrufes bei der National Lottery seinen Gewinn bestätigen, doch das stellte sich schwieriger heraus als gedacht.
"Der Handyempfang war miserabel, also bin ich herumgelaufen, um überhaupt Empfang zu bekommen, damit sie mich hören konnten", berichtete er.
Doch dann ertönte ein Signal und Sean konnte seinen Gewinn per Telefon bestätigen. "Als ich endlich die Zusage bekam, dass ich eine Million Pfund gewonnen hatte, war das unglaublich; ein Moment, den ich nie vergessen werde", fügte der Gewinner hinzu.
Anlässlich seines nun sehenswerten Kontostandes und dem Andenken an seinen Vater ließen es sich Sean und Sara nicht nehmen, auf diesen überwältigenden Abend anzustoßen - mit dem ein oder anderen Getränk.
Der 56-Jährige hat bereits einige Ideen, wie er den Gewinn am besten umsetzen will. "Ich habe einen Schrebergarten und verbringe dort gerne Zeit, aber es wäre ideal, auch zu Hause etwas Grünfläche zu haben", erklärte Sean. Er freue sich bereits jetzt schon, ein eigenes Grundstück zu besitzen.
Neben alledem möchte der Lottogewinn vor allem mehr Zeit mit seiner Frau Sara verbringen. Dem 56-Jährigen schweben unter anderem "langersehnte Reisen" vor.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/Instagram/thenationallottery/Fotomontage/123RF/lindrik