Mann hat verrücktes Ritual am Morgen: Seine Hunde sind immer mit dabei

Aaron Robinson (40) hält seine täglichen Läufe immer mit der Kamera fest. © Screenshot/Instagram/mycrazycollies

Der 40-Jährige ist ein echter Frühaufsteher. Anders wäre sein Herzensprojekt aber auch nicht zu schaffen.

Wie BBC News berichtete, klingelt der Wecker des Engländers pünktlich um drei Uhr in der Früh. Danach schlüpft Robinson in seine Laufschuhe, ruft seine Hunde River und Inca bei Fuß und dann geht es raus an die frische Luft.

Seit mittlerweile einem Jahr gehört dieses Prozedere zum Tagesablauf des Trios. "Ich bin an den meisten Tagen nicht motiviert, aber man gewöhnt sich irgendwie daran", sagte der Marathon-Mann. Aber warum eigentlich das Ganze?

Robinson möchte Geld für die Wohltätigkeitsorganisation "Hope for Justice" sammeln und mithelfen, "der modernen Sklaverei und dem Menschenhandel ein Ende zu setzen", wie er auf der Spendenplattform justgiving.com erklärt.