Mann ignoriert ihr flehendes "Nein": Bungee-Springerin in die Tiefe gestoßen

Der Mann drückt ihr noch einen Selfiestick in die Hand, bevor er Christinas Finger vom Geländer löst und sie ohne jegliche Vorwarnung mit einem Schubser in Richtung Wasser schickt.

Während sie versucht, die Angst-Tränen zurückzuhalten, krallt sie sich am Brückengeländer fest, um bloß nicht in die Tiefe springen zu müssen.

Das Video zeigt Christina am Rande einer Brücke stehend, unter ihr blickt sie in die Tiefen eines Gewässers. Ausgestattet ist sie mit dem entsprechenden Gurt, doch sie scheint alles andere als bereit zu sein.

Diesen unglaublichen Moment teilte die junge Frau selbst in einem Video auf TikTok , dazu schreibt sie: "Mir wurde gesagt, dass ich den Screaming Award des Jahres gewonnen habe."

Strampelnd und schreiend fliegt sie in die Tiefe hinab, bis sie schließlich das Ende der Leine erreicht und unter der Brücke hin- und herpendelt.

Die Erleichterung, endlich diesen adrenalingeladenen Moment hinter sich gebracht zu haben, steht ihr ins Gesicht geschrieben. Schreie der Angst weichen Freudenschreien.

Unter dem Video diskutieren User jedoch über das Verhalten des Bungee-Jumping-Lehrers, denn ausführlich eingewilligt hatte Christina in den Sprung nicht. So fragten sich Nutzer in den Kommentaren: "Sie sagte Nein, warum hat er sie gestoßen?"