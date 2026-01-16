Er ist 60 Zentimeter größer: Kleinwüchsiges Erotik-Model verteidigt Beziehung

Das kleinwüchsige Erotik-Model Caitlin Hellyer aus Großbritannien muss oft ihre Beziehung zu einem älteren und vor allem deutlich größeren Mann verteidigen.

Von Anne-Sophie Mielke

Forest of Dean (Großbritannien) - Sie ist 1,12 Meter, er 60 Zentimeter größer. Während dieser heftige Höhenunterschied für das Paar aus Großbritannien kein Problem darstellt, muss sich das kleinwüchsige Erotik-Model Caitlin Hellyer (24) ständig fiese Kommentare über ihr Liebesleben anhören.

Caitlin Hellyer (24) ist seit drei Jahren mit Guy (34) zusammen. Er ist ganze 60 Zentimeter größer als sie. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/asliceofcait Seit über drei Jahren führen Caitlin "Cait" und Guy eine glückliche Beziehung. Kennengelernt hatten sich die beiden auf Facebook und verliebten sich schnell ineinander. Durch ihren Online-Auftritt konnte die 24-Jährige zwar schon eine große Fangemeinde aufbauen, wird dadurch aber auch immer wieder mit Hass konfrontiert. "Ich lese jeden Tag Kommentare, die andeuten, dass es falsch ist, dass wir in einer Beziehung sind", erzählt sie in einem Interview mit "Need To Know". Ihrem Partner Guy wird beispielsweise vorgeworfen, dass er den Körper der Britin als den eines Kindes ansehen würde. "Wenn man bedenkt, dass ich Körbchengröße 28FF habe und sehr weibliche Kurven – ist das eine absurde Annahme", kontert Cait solchen Ekel-Aussagen. "Ich bin eine Frau und zufällig 1,12 Meter groß." Aus aller Welt "Ich habe Daddy umgebracht": Sohn (11) erschießt Vater, Grund macht sprachlos Die Content Creatorin aus dem britischen Forest of Dean bezeichnet ihre Hater als "engstirnig". "Zugegeben, ich habe schon schlaflose Nächte wegen mancher Kommentare verbracht – aber Liebe siegt über alles."

