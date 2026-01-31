Mann stellt Frage im Internet und wird abgestraft: "Sie sind einfach nur ein Arschl***"

USA - Man(n) darf doch wohl mal an sich denken, oder? Er kauft ein, überlegt sich jeden Tag, was es zu essen geben soll und kocht das Abendbrot auch noch selbst: Jetzt fragt sich ein Reddit-User , ob es richtig ist, wenn er sich danach mehr auf den Teller schaufelt als seine Frau serviert bekommt?

Der Reddit-User war verunsichert und wollte sein Verhalten checken. Dafür bekam er nicht nur positive Reaktionen. (Symbolfoto) © 123RF/fedcophoto

Stein des Anstoßes sei eine Bemerkung seiner Liebsten gewesen, die beim Essen ganz nebenbei die Worte "Du bekommst also das bessere Stück, was?" fallengelassen hatte.

An jenem Tag kam Fleisch auf den Tisch. Vier Stücke wurden gebrutzelt, drei davon seien gleich groß gewesen, eins war etwas kleiner als die anderen. Der Herr des Hauses entschied sich für zwei große Stücke, seine Frau bekam die kleinere Portion ab.

Die Bemerkung sei zwar lieb und mit einem Augenzwinkern vorgetragen worden, dennoch machte sie was mit ihm. Lange fühlte er - der einkauft und kocht - sich im Recht, Chef über die Essensverteilung zu sein.

"Bin ich gierig?", wollte der Mann nun von seiner Online-Community wissen - und stellte gleichzeitig klar, immer mehr als genug für alle zu kochen - er aber eigentlich auch viel größer sei als seine Frau und damit auch mehr vertragen könne. Irgendwie hatte es den Anschein, dass sich der Mann um Kopf und Kragen redete.