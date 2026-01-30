Hai tötet 13-Jährigen vor den Augen seiner Freunde

Recife (Brasilien) - Was als harmloser Badetag begann, endete in einer unfassbaren Tragödie. An einem beliebten Touristenstrand nahe der brasilianischen Großstadt Recife ist ein erst 13 Jahre alter Junge nach einem Haiangriff ums Leben gekommen.

Warnschilder weisen auf die Gefahr hin, dennoch kommt es an der Küste von Pernambuco immer wieder zu tödlichen Haiangriffen. (Symbolbild) © Yasuyoshi CHIBA / AFP

Der Junge, Deivson Rocha Dantas, war am Donnerstagnachmittag am Strand von Del Chifre im Meer schwimmen, als plötzlich ein Hai auftauchte und ihn angriff, wie People berichtet.

Augenzeugen berichten von panischen Schreien, dann färbte sich das Wasser rot. Der Hai verletzte den Jungen so schwer am Bein, dass er innerhalb kürzester Zeit lebensgefährlich viel Blut verlor.

Freunde des Teenagers, alle etwa in seinem Alter, zogen ihn verzweifelt aus dem Wasser und versuchten, ihm zu helfen. Doch die Verletzungen waren zu schwer. Ein behandelnder Arzt erklärte später, dass eine wichtige Arterie verletzt worden sei.

Der Junge erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand und war bereits tot, als er ins Krankenhaus gebracht wurde.