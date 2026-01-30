Hai tötet 13-Jährigen vor den Augen seiner Freunde
Recife (Brasilien) - Was als harmloser Badetag begann, endete in einer unfassbaren Tragödie. An einem beliebten Touristenstrand nahe der brasilianischen Großstadt Recife ist ein erst 13 Jahre alter Junge nach einem Haiangriff ums Leben gekommen.
Der Junge, Deivson Rocha Dantas, war am Donnerstagnachmittag am Strand von Del Chifre im Meer schwimmen, als plötzlich ein Hai auftauchte und ihn angriff, wie People berichtet.
Augenzeugen berichten von panischen Schreien, dann färbte sich das Wasser rot. Der Hai verletzte den Jungen so schwer am Bein, dass er innerhalb kürzester Zeit lebensgefährlich viel Blut verlor.
Freunde des Teenagers, alle etwa in seinem Alter, zogen ihn verzweifelt aus dem Wasser und versuchten, ihm zu helfen. Doch die Verletzungen waren zu schwer. Ein behandelnder Arzt erklärte später, dass eine wichtige Arterie verletzt worden sei.
Der Junge erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand und war bereits tot, als er ins Krankenhaus gebracht wurde.
Immer wieder kommt es in der Region zu Hai-Angriffen
Besonders erschütternd: Laut Angehörigen hatte der Hai fast das gesamte Bein des Kindes zerfetzt. Seine Cousine schilderte, dass der Notruf zu spät kam und die Kinder den Angriff hilflos mit ansehen mussten. Deivson sei heimlich zum Strand gegangen, seine Mutter habe nichts davon gewusst.
Die Küste des Bundesstaates Pernambuco gilt seit Jahren als gefährlich. Trotz Warnschildern kommt es dort immer wieder zu Haiangriffen.
Seit den 1990er-Jahren wurden mehr als 80 Attacken registriert, viele davon mit tödlichem Ausgang. Dennoch unterschätzen Badegäste das Risiko immer wieder.
Titelfoto: Yasuyoshi CHIBA / AFP