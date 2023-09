Mann zieht sich vor heranrasenden Autos aus: Rennabbruch!

Santa Fe (Provinz Santa Fe/Argentinien) - Ein Mann verlor entweder die Kontrolle über sein Leben oder hatte eine Wette am Laufen - anders ist dieses skurrile Verhalten kaum zu erklären.

Der Chaot entledigt sich gerade seiner Klamotten, als die Fiats schon angerast kommen. © Screenhot/X/nestorclivati

Bei einem Autorennen in Argentinien riskierte er sein Leben!

Am vergangenen Wochenende stürmte der Lebemann die Strecke, auf der gerade 23 Rennfahrer im Fiat 600 untereinander ausmachten, wer am schnellsten auf der Rennstrecke Rafaela in der argentinischen Provinz Santa Fe, 400 Kilometer nordwestlich von der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires, fahren kann.



Der Exhibitionist wurde dabei gefilmt, wie er sich auf der Strecke wälzte, dann seine Hose und schließlich sein Oberteil auszog, während die Fahrzeuge sich näherten und er auf dem Asphalt am Grünstreifen seine ausgelassene Vorführung startete.

Zum Glück konnten die Fiat-600-Piloten das unerwartete menschliche Hindernis rechtzeitig erkennen und noch ausweichen, als sie durch die vor ihm liegende Schikane rasten. Ein Pilot fuhr sogar durch den Rasen und riskierte die Kontrolle zu verlieren!

Auf X (ehemals Twitter) wurde die aufsehenerregende Szene geteilt.