Margerita hat nach Arztbesuch giftgrüne Augen: "Das ist kein Filter!"
Irland - Kein Social-Media-Filter, kein Spezialeffekt – sondern bitterer Ernst: Nach einem Besuch beim Augenarzt blickte Margerita Wargola plötzlich mit knallgrün leuchtenden Augen in den Spiegel.
In einem Instagram-Video sitzt sie lachend im Auto und stellt klar: "Das ist kein Filter!" Tatsächlich hatten sich ihre Kontaktlinsen spektakulär verfärbt.
Der Auslöser: Ein gängiges Kontrastmittel, das bei Augenuntersuchungen eingesetzt wird. Eigentlich Routine - nur hatte die zuständige Pflegekraft vergessen, Margerita daran zu erinnern, ihre Kontaktlinsen vorab herauszunehmen.
"Ich blinzelte und alles wurde gelb", erinnert sie sich in dem Clip, der aktuell im Netz viral geht. Kurz darauf waren beide Linsen vollständig durchgefärbt – mit einem Ergebnis, das irgendwo zwischen Neon-Party und Science-Fiction verortet werden kann.
Das Praxispersonal versuchte zwar noch, die Farbe auszuspülen. Doch es half alles nichts: Die Linsen blieben hartnäckig grün.
Margerita Wargola musste mit knallgrünen Augen nach Hause fahren
Und weil Margerita weder Ersatzlinsen noch eine Brille dabei hatte, blieb ihr nichts anderes übrig, als die leuchtenden Exemplare wieder einzusetzen und sich damit auf den Heimweg zu machen. "Ich habe eine Kurzsichtigkeit von -8,5 Dioptrien. Ich bin praktisch blind", erklärt sie dazu.
Zu Hause angekommen nahm dann selbst die Aufbewahrungslösung einen giftgrünen Schimmer an.
In einem weiteren Video präsentierte Margerita schließlich wieder ihre natürlichen Augen – und hielt die verfärbten Linsen als kurioses Andenken lachend in die Kamera.
Böse ist sie der Krankenschwester allerdings nicht. Im Gegenteil: Vielleicht hebt sie sich das grüne Paar einfach auf – spätestens für den Nationalfeiertag St. Patrick’s Day, an dem die Iren sich traditionell grün einkleiden, dürfte der Look farblich perfekt passen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/ margoinireland (Screenshots, 2)