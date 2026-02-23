Margerita hat nach Arztbesuch giftgrüne Augen: "Das ist kein Filter!"

Irland - Kein Social-Media-Filter, kein Spezialeffekt – sondern bitterer Ernst: Nach einem Besuch beim Augenarzt blickte Margerita Wargola plötzlich mit knallgrün leuchtenden Augen in den Spiegel.

Kaum zu glauben: Nach einem Routinebesuch beim Augenarzt leuchteten die Augen von Margerita Wargola aus Irland plötzlich in einem satten Giftgrün. © Bildmontage: Instagram/ margoinireland (Screenshots, 2)

In einem Instagram-Video sitzt sie lachend im Auto und stellt klar: "Das ist kein Filter!" Tatsächlich hatten sich ihre Kontaktlinsen spektakulär verfärbt.

Der Auslöser: Ein gängiges Kontrastmittel, das bei Augenuntersuchungen eingesetzt wird. Eigentlich Routine - nur hatte die zuständige Pflegekraft vergessen, Margerita daran zu erinnern, ihre Kontaktlinsen vorab herauszunehmen.

"Ich blinzelte und alles wurde gelb", erinnert sie sich in dem Clip, der aktuell im Netz viral geht. Kurz darauf waren beide Linsen vollständig durchgefärbt – mit einem Ergebnis, das irgendwo zwischen Neon-Party und Science-Fiction verortet werden kann.

Das Praxispersonal versuchte zwar noch, die Farbe auszuspülen. Doch es half alles nichts: Die Linsen blieben hartnäckig grün.