Vierte Ehe mit 35 Jahren: Ist er endlich der Richtige für Sarah?
Chicago (USA) - Wie viele Ehen im Laufe eines Lebens sind eigentlich okay? Eine richtige Antwort darauf gibt es zwar nicht. Die Amerikanerin Sarah Edery (35) allerdings möchte allen beweisen: Scheidungen sind keine Schande.
Denn die 35-Jährige ist gerade in der Planung ihrer vierten Ehe! Während einige in diesem Alter noch nicht einmal Ja gesagt haben, hat's die junge Frau bereits dreimal getan.
Ihren ersten Ehemann lernte Sarah in ihrer Teenagerzeit kennen. Im Juli 2010, als sie gerade einmal 19 Jahre alt war, heiratete das Paar. Die erste Zeit sei glücklich gewesen, doch gegenüber "Newsweek" erklärte sie, dass sie "jung war und nicht wirklich verstand, was Liebe ist".
Aufgrund seines Militäreinsatzes zog es das Paar nach Südkorea, doch nach einer Eifersuchtsattacke beendete die Amerikanerin die Ehe im November 2011.
Danach erlebte die Frau ein traumatisches Erlebnis, trank in der Zeit viel Alkohol, um das Geschehene zu verarbeiten. In dieser Zeit lernte sie ihren zweiten Ehemann kennen (März 2013), der ihr viel Halt und Sicherheit gab.
"Wir haben im Mai 2013 geheiratet, das ging also schnell. Aber tief in mir wusste ich, dass es falsch war, so sehr, dass ich es weder Freunden noch Familie erzählte", erzählt sie. Die Ehe endete im Dezember desselben Jahres.
Die vierte Ehe soll dieses Jahr folgen
Vier Jahre später folgte Hochzeit Nummer drei. Sarah dachte, sie hätte den Richtigen endlich gefunden. Doch auch in dieser Ehe gab es Probleme, unter anderem im Bett und wegen Eifersucht. Im Sommer 2018 folgte die Scheidung.
Ihren heutigen Verlobten Kevin lernte sie im Juni 2023 auf einer Hochzeit kennen. Sie war Brautjungfer, er Trauzeuge, und zu ihrer Überraschung verstanden sie sich auf Anhieb. Er lebte allerdings in Chicago (Illinois), sie im US-Bundesstaat North Carolina. Doch beide versuchten es. Von Hochzeit war allerdings erstmal keine Rede - bis jetzt.
"Anfangs wollte keiner von uns heiraten. Er ist geschieden und sah keinen Grund, noch einmal zu heiraten", so Sarah. "Im Laufe unserer Beziehung wurde uns klar, dass die Ehe der nächste logische Schritt ist. Alles an unserer Beziehung hat sich von Anfang an so natürlich angefühlt, und wir sind beide zuversichtlich, dass es diesmal klappen wird."
Am 19. Juni soll es nun so weit sein. Beide wollen sich vor 30 Gästen das Ja-Wort geben. Ob's diesmal bis ans Lebensende reicht?
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/saruh_fe