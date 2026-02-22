Vierte Ehe mit 35 Jahren: Ist er endlich der Richtige für Sarah?

Chicago (USA) - Wie viele Ehen im Laufe eines Lebens sind eigentlich okay? Eine richtige Antwort darauf gibt es zwar nicht. Die Amerikanerin Sarah Edery (35) allerdings möchte allen beweisen: Scheidungen sind keine Schande.

Sarah und ihr neuer Partner Kevin wollen in diesem Jahr heiraten. © Montage: Screenshot/Instagram/saruh_fe

Denn die 35-Jährige ist gerade in der Planung ihrer vierten Ehe! Während einige in diesem Alter noch nicht einmal Ja gesagt haben, hat's die junge Frau bereits dreimal getan.

Ihren ersten Ehemann lernte Sarah in ihrer Teenagerzeit kennen. Im Juli 2010, als sie gerade einmal 19 Jahre alt war, heiratete das Paar. Die erste Zeit sei glücklich gewesen, doch gegenüber "Newsweek" erklärte sie, dass sie "jung war und nicht wirklich verstand, was Liebe ist".

Aufgrund seines Militäreinsatzes zog es das Paar nach Südkorea, doch nach einer Eifersuchtsattacke beendete die Amerikanerin die Ehe im November 2011.

Danach erlebte die Frau ein traumatisches Erlebnis, trank in der Zeit viel Alkohol, um das Geschehene zu verarbeiten. In dieser Zeit lernte sie ihren zweiten Ehemann kennen (März 2013), der ihr viel Halt und Sicherheit gab.

"Wir haben im Mai 2013 geheiratet, das ging also schnell. Aber tief in mir wusste ich, dass es falsch war, so sehr, dass ich es weder Freunden noch Familie erzählte", erzählt sie. Die Ehe endete im Dezember desselben Jahres.