Massiver Stromausfall: Millionen-Metropole tappt im Dunkeln

Buenos Aires (Argentinien) - Weite Teile der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires sind aufgrund eines Stromausfalls zappenduster.

Die argentinische Hauptstadt tappt aufgrund eines Stromausfalls im Dunkeln. © X/@AlbertG2_

Grund für den massiven Stromausfall ist eine Störung in einem Umspannwerk im Südosten der Stadt, wie der Netzbetreiber "Edesur" in einem Beitrag auf X um kurz nach Mitternacht (Ortszeit) mitteilte.

Von dieser Störung sind zudem weitere Umspannwerke im Großraum um die 15-Millionen-Einwohner-Stadt betroffen. Derzeit werde daran gearbeitet, die Stromversorgung "schrittweise" wiederherzustellen.

Laut einem Bericht der argentinischen Zeitung "La Nacion" sind fast 40.000 Haushalte von dem Stromausfall betroffen.

In den sozialen Netzwerken werden unter dem Hashtag #SinLuz (deutsch: "ohne Licht") derweil eindrucksvolle Bilder und Videos von der düsteren Hauptstadt geteilt.

Die Sichtweite ist äußerst gering und das Einzige, was etwas Licht ins Dunkel bringt, sind die Scheinwerfer von fahrenden Autos.