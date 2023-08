Mega-Party am Strand: eine Million Menschen feiern besonderen Geburtstag

Rio de Janeiro (Brasilien) - Dass Brasilianer feiern können, dürfte bekannt sein. Eine Million Menschen auf einen Haufen ist aber ein Novum. Am Samstag ist der Strand von Copacabana in Rio de Janeiro zu einer riesigen Party-Meile geworden. Und das nur, weil ein Luxus-Hotel 100. Geburtstag gefeiert hat.

Videos in den sozialen Medien zeigen, wie der vier Kilometer lange Stadtstrand von Copacabana zur Party-Meile wurde. Laser- und Drohnen-Show sowie ein spektakuläres Feuerwerk inklusive.

Denn zum runden Geburtstag haben am Samstag rund eine Million Menschen die Hüften kreisen lassen und ausgelassen gefeiert.

Marilyn Monroe , Brigitte Bardot, Madonna, Walt Disney - Die Liste der prominenten Gäste des Grand Hotels Copacabana Palace in Rio ist lang.

Dass es ausgerechnet an diesem Abend geregnet hatte, störte die Party-Gäste nicht. Sie tanzten statt im Regenmantel in bunten Kostümen. Wie eben in Rio üblich.