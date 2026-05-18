Junge Frau leidet unter heftigen Schmerzen, weil Beine sich nach hinten biegen: Es gibt nur eine Lösung

Cambridgeshire (England) - Megan Dixon (21) aus Cambridgeshire in Großbritannien steht vor einer drastischen Veränderung in ihrem noch jungen Leben: Der 21-Jährigen sollen beide Beine amputiert werden, nachdem sie jahrelang unter extremen Schmerzen gelitten hat.

Megan Dixon (21) leidet beinahe ihr halbes Leben unter heftigen Schmerzen. Das soll sich bald ändern, allerdings ist dafür eine Operation notwendig. © Montage: Screenshots/GoFundMe

Alles begann, als Megan 13 Jahre alt war. Damals erkrankte sie an Keuchhusten und Pfeifferischem Drüsenfieber. Kurz darauf ging es ihr immer schlechter. Mit 14 konnte sie nicht mehr laufen, war zeitweise vom Hals abwärts gelähmt - und es kam noch schlimmer.

Megan konnte nicht mehr sprechen, zeitweise sogar weder sehen noch selbstständig schlucken. Ärzte diagnostizierten eine neurologische Störung, bei der das Gehirn Signale nicht mehr richtig an den Körper weiterleitet.

Davon waren auch die Beine der Britin betroffen. Ihre Knie blieben dauerhaft durchgestreckt, begannen sich dann nach hinten zu verbiegen. Ihr linkes Bein ragt inzwischen in einem Winkel von etwa 45 Grad nach hinten.

Megan habe laut eigener Aussage gegen "unerträgliche Schmerzen" ankämpfen müssen. Ärzte redeten ihr währenddessen ein, die Beschwerden seien psychisch bedingt. Mehrere Chirurgen lehnten eine Behandlung ab.