Achtjährige nach Messerstecherei im Krankenhaus – Verdächtige festgenommen!

England - Ein Mann in seinen Zwanzigern und eine Frau in ihren Fünfzigern wurden festgenommen, nachdem ein achtjähriges Mädchen mit einem Messer verletzt wurde.

In England wurde ein acht Jahre altes Mädchen Opfer eines Messerangriffs. (Symbolbild) © 123rf/andrewroland

Laut The Sun wurde das Mädchen am gestrigen Dienstag um 17.45 Uhr verletzt auf einem Grundstück in England gefunden. Sie wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, die vermutlich nicht lebensbedrohlich sind, sagten Polizisten.

Die Beamten nahmen einen Mann wegen des Verdachts auf schwere Körperverletzung fest. Eine weitere Verdächtige wurde ebenfalls wegen des Verdachts auf Beihilfe zur Straftat festgenommen. Beide Verdächtigen bleiben in Haft.

Nach dem Vorfall wurde ein Rettungshubschrauber gesichtet, der in der Nähe des Tatorts landete. Der Wohnblock wurde bis in die Nacht abgesperrt, während die Beamten von Tür zu Tür Ermittlungen durchführten.