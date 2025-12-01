Motorrad-Influencerin (†25) stirbt nach Zusammenstoß mit Lkw

Floridablanca (Kolumbien) - Als "Bikegirl" machte sich Karen Sofía Quiroz Ramírez auf Instagram einen Namen. Nun kam die 25-jährige Motorrad-Influencerin bei einem Verkehrsunfall ums Leben.

Auf Instagram teilte Karen Sofía Quiroz Ramírez (†25) ihre Leidenschaft für Motorräder mit ihren Fans. © Instagram/sofia_quiroz10

Wie die brasilianische Nachrichtenagentur Metropoles berichtete, verlor die junge Kolumbianerin am Mittwoch die Kontrolle über ihr Motorrad und prallte gegen einen Lkw.

Der schwere Unfall ereignete sich demnach in der Gemeinde Floridablanca im Norden des Landes. Nach dem Zusammenstoß mit dem Sattelzug soll die junge Frau buchstäblich von dem Laster überrollt worden sein.

Jahir Andres, ein Verkehrsbeamter des Landes, sagte gegenüber Daily Mail: "Die wahrscheinlichste Hypothese für den Unfall ist, dass die Motorradfahrerin zwischen zwei Fahrzeugen fuhr. Wir haben eine ausführliche Untersuchung zu ihrem Tod eingeleitet."

Laut Metropoles soll Ramírez wenige Stunden vor ihrem Tod noch eine Instagram-Story veröffentlicht haben, in der sie schrieb: "Ich hoffe, ich habe heute keinen Unfall, denn ich fahre ohne Brille."