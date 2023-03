Samenspender vor Gericht: Er soll 550 Kinder gezeugt haben

Den Haag - Ein Mann steht in Den Haag aufgrund seines stark ausgeprägten Fortpflanzungstriebs vor Gericht: Anwälte werfen ihm vor, an der Zeugung von 550 Kindern beteiligt gewesen zu sein!

Die Stiftung und eine Betroffene verklagen den Musiker, weil die niederländische Regierung nichts unternommen hat. (Symbolbild) © 123RF/alona1919

Der Musiker Jonathan Jacob Meijer (41) ist "leidenschaftlicher" Samenspender. Dafür verklagt ihn nun die "Donorkind Stiftung".

Schon 2017 wurde er in den Niederlanden landesweit gesperrt, sein Sperma zu spenden, berichtet Daily Mail. Da allein in den Niederlanden sein Sperma in zehn Kliniken für Frauen oder Pärchen mit Kinderwunsch zu Verfügung stand, zeugte der Musiker 102 Kinder.

Und dass, obwohl er vertraglich der "Donorkind Stiftung" zugesagt hatte, mit seinem Erbgut maximal 25 Kinder in die Welt zu setzen. Doch wie sich nun herausstellte, beeindruckte das Verbot den 41-Jährigen in keiner Weise.

Er begann einfach damit, international zu "spenden". Des Weiteren bot er seinen Samen in den sozialen Medien und auf einer Website zum Kauf an. Dabei erwähnte er jedoch nie die 102 Sprösslinge mit seiner DNA in den Niederlanden.

So soll Meijer weltweit ungefähr 550 Kinder gezeugt haben, dafür steht er nun vor Gericht.

"Dieses Verhalten ist gefährlich für das geistige Wohlbefinden und die Gesundheit der Spenderkinder. Indem der Spender seinem Fortpflanzungsdrang den Vorrang gibt, handelt er rechtswidrig", zitiert die Daily Mail den Anwalt der Stiftung.