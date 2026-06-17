Mutter folgt ihren Instinkten und rettet so Baby das Leben
Houston (USA) - Auf die Instinkte einer Mutter ist immer verlass ... das dachte sich auch eine Zweifach-Mama aus dem US-Bundesstaat Texas, nachdem sie gemerkt hatte, dass etwas mit ihrem Baby nicht stimmte.
Maddie Muhs (33) postete kürzlich einen Rückblick zu der Geburt ihres Sohnes vor fünf Jahren.
"Zehn Stunden, nachdem ich meinen Sohn aus dem Krankenhaus nach Hause gebracht habe, wusste ich, dass etwas nicht stimmte ...", schrieb sie auf das Instagram-Video.
Die 33-Jährige beschrieb weiter, wie sie ihn in die Notaufnahme brachte, mehrmals gefragt wurde, ob sie eine Erstlingsmutter sei, und anschließend abgewimmelt wurde.
Gegenüber Newsweek erzählte Maddie, dass sie damals bereits nach einem Tag merkte, dass etwas mit ihrem Baby nicht stimmte. Es habe schlecht getrunken und sich zum Füttern auch nur schwer wecken lassen.
Nachdem Ärzte dann endlich verschiedene Tests gemacht hatten, bestätigte sich das Bauchgefühl der damaligen Neu-Mama.
Der Kleine wurde auf die Intensivstation verlegt und verbrachte 16 Tage im Krankenhaus, da man eine Infektion mit Streptokokken der Gruppe B nachweisen konnte.
Maddie hat einen wichtigen Appell an Eltern
"Wir verbrachten 16 lange Tage auf der Intensivstation … Und am letzten Tag sagte mir mein Arzt, dass mein rasches Denken und meine Intuition meinem Baby das Leben gerettet haben", erzählte Maddie. "Vertraue deinen Instinkten."
Heute ist ihr Sohn kerngesund und entwickelt sich super. Die Erfahrung habe die 33-Jährige allerdings nachhaltig geprägt.
Die zweifache Mama möchte an alle Eltern appellieren: "Vertraue deinem Bauchgefühl und gib nicht nach! Mütter wissen es immer am besten!"
Auch wenn man abgewimmelt oder das vorsorgliche Handeln infrage gestellt wird, man solle sich trotzdem für die Gesundheit des Kindes einsetzen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/itsmaddiemuhs