Mutter will andere dafür bezahlen, mit ihrem Sohn befreundet zu sein: Die Reaktionen überwältigen sie

Saint Charles (USA) - Wenn eine Mutter sieht, dass ihr Kind leidet, würde sie wohl alles dafür geben, dass es ihrem Liebling wieder besser geht - auch, wenn das bedeutet, dass man zu eher ungewöhnlichen Maßnahmen greifen muss. Auch Donna Herter hatte ein besonderes Anliegen, als sie sich über Facebook an ihre Nachbarn wandte: Die Reaktionen waren mehr als überwältigend.

Donna und ihrem Mann Allen zerriss es das Herz, ihren Sohn so traurig zu sehen. Der Jugendliche wäre eine extrovertierte Person, der immer gern Leute um sich hätte. "Einmal gingen wir Pizza essen, und er lud einen Tisch mit 15 Bauarbeitern ein, sich zu uns zu setzen, was sie auch taten", erinnert sich die US-Amerikanerin.

Während der Highschool war es noch einfacher, da er dort unter der Woche mit seinen Klassenkameraden zusammen war. Doch nach seinem Abschluss wurde die Sehnsucht nach echten Freundschaften immer größer. In den vergangenen Monaten hatte der 24-Jährige seine Mutter immer wieder gefragt: "Wann kommen meine Freunde vorbei?"

"An den Wochenenden sah Christian zu, wie seine älteren Schwestern Übernachtungspartys hatten und feiern gingen, während er allein rumsaß", erklärt Mutter Donna gegenüber Yahoo! News .

Und der Jugendliche hatte einen großen Wunsch: Er wollte so gern Freunde haben.

Dank ihres Facebook-Posts kann sich der Jugendliche mittlerweile gar nicht mehr vor Bewerbern auf den Freunde-Posten retten. © Bildmontage Facebook Screenshot/Donna Herter

Dann kam Donna eine Idee in den Sinn: "Ich habe mich gefragt, was wäre, wenn ich einen Einheimischen, der sich etwas dazuverdienen will, dafür bezahle, zweimal im Monat mit Christian abzuhängen. Ich dachte, es würde beiden helfen."

Aus diesem Grund verfasste sie via Facebook einen Beitrag, in dem sie Christians Situation beschrieb und 80 Dollar dafür bot, zwei Stunden mit ihrem Sohn zu verbringen.

"Alles, was Sie tun müssen, ist, sich zu ihm zu setzen und Videospiele in seinem Zimmer zu spielen. Nichts anderes", liest man im Facebook-Post vom 2. Februar.

Darin versicherte Donna unter anderem, dass sie ihren Besuch nie allein mit Christian lassen würde und sie auf die Bezahlung bestand. Damit wollte sie sichergehen, dass die Bewerber es wirklich ernst meinen und auftauchen würden. "Viele Leute haben ihm gesagt: 'Irgendwann werde ich ihn besuchen' und sie tun es nie", erklärt die US-Amerikanerin ihre Entscheidung. Eine wichtige Bedingung ist, dass ihr Sohn nicht erfährt, dass sie seine zukünftigen Freunde für ihre Präsenz bezahlt.