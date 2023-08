Nach Extrem-Hitze brennen in Portugal die Wälder: Behörden holen Hunderte Touristen aus ihren Hotels

Verheerende Waldbrände suchen Portugal heim. Besonders im Süden des Landes ist die Lage dramatisch. © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Nach der Hitzewelle kommt jetzt die Feuerhölle.

In Portugal bleibt die Lage weiterhin angespannt, nachdem am Wochenende aus mehreren Landesteilen Waldbrände gemeldet wurden.

Die meisten Feuer, vor allem im Norden des Landes, seien inzwischen unter Kontrolle, teilten die Behörden mit. Doch die Situation in der südlichen Region Alentejo fordert die Einsatzkräfte nach wie vor.

Alleine in der Gegend um die Stadt Odemira sind 800 Feuerwehrleute pausenlos seit Tagen im Einsatz. Unterstützt werden sie von einer ganzen Flotte an Flugzeugen - 14 Maschinen fliegen Löschangriffe. Aber die derzeit herrschende Extrem-Hitze, mit Temperaturen von bis zu 46 Grad, und unberechenbare Winde erschweren die Löscharbeiten. Neun Feuerwehrleute wurden bislang verletzt.

Ein Ende der Brände ist nach wie vor nicht in Sicht. In fast allen Landkreisen Portugals herrscht die höchste Waldbrand-Alarmstufe. Doch die Horror-Hitzewelle dauert an ...