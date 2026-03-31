Nach zwei Jahren Kampf: Junge besiegt Krebs und überlebt Schlaganfall

Ohio (USA) - Endlich krebsfrei! Ein Junge aus den USA hat nach zwei Jahren endlich die schwere Krankheit besiegt.

Levi Buxman (11) wurde mit Down-Syndrom geboren und kämpfte zwei Jahre lang gegen Leukämie. © GoFundMe/Tessa Brediger und Emily Peck

Levi Buxman (11) wurde mit dem Down-Syndrom geboren. Laut People erhielt der damals 9-Jährige im November 2023 eine schlimme Diagnose: Leukämie.

267 Nächte verbrachte er im Krankenhaus, erlitt in der Zeit sogar noch einen Schlaganfall. Doch aufzugeben war für den Jungen keine Option.

Nach mehr als zwei Jahren Therapie durfte Levi am 20. März nun endlich die Glocke im "Akron Children's Hospital" läuten. Das dürfen all diejenigen, die endlich krebsfrei sind.

In seiner Schule wurde der Kämpfer dafür von allen Seiten gefeiert - Schüler und Lehrer umringten ihn, gaben dem Jungen High-Fives und jubelten lautstark.

Da der 11-Jährige ein großer Michael-Jackson-Fan ist, trug er eine nachgemachte Jacke der Legende.

Auf dem Rücken standen die passenden Worte "Just beat it".