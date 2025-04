Geheime Infos im Familienchat geteilt: Nächster Skandal um Trump-Minister

Jennifer Rauchet (40) begleitet ihren Ehemann Pete Hegseth (44) auf vielen seiner Reisen durch die ganze Welt. © Marcin Obara/PAP/dpa

Laut einem Bericht des britischen "Mirror" werden innerhalb des Pentagons und der US-amerikanischen Regierung die Stimmen immer lauter. Viele Mitarbeiter fordern die Entlassung des derzeitigen Verteidigungsministers Pete Hegseth.

Nicht einmal einen Monat ist es her, dass ein Journalist fälschlicherweise in einen Signal-Chat des Verteidigungsministeriums hinzugefügt wurde und somit sensible und (eigentlich) streng geheime Informationen in die Hände bekam.

Jetzt soll sich Hegseth einen erneuten Fehltritt erlaubt haben, nachdem er eine neue Gruppe mit seiner Frau Jennifer Rauchet (40), einer ehemaligen Produzentin des Nachrichtensenders FOX-News und seinem Bruder Phil, der unter der neuen Regierung eine Art Verbindungsposition zwischen dem Pentagon und dem Ministerium für Heimatschutz bekleidet, eröffnet hat und ihnen darüber Informationen über Luftschläge im Jemen und weitere geheime Daten gegeben hat.

Neben den beiden Familienmitgliedern waren auch sein persönlicher Anwalt und acht weitere Personen Teil des Gruppen-Chats.