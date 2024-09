Neue Art der Kriegsführung? 2750 Verletzte und acht Tote bei Explosionen von Funkgeräten

In der libanesischen Hauptstadt Beirut herrschte große Aufregung. © Anwar Amro/AFP

Das gab der libanesische Gesundheitsminister Firas Abiad (54) bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Beirut bekannt.

Die Deutsche Presse-Agentur erfuhr aus Kreisen eines Krankenhauses, dass explodierende Telekommunikationsgeräte Auslöser der Katastrophe gewesen seien.

Unter den Verletzten sollen mehrere Mitglieder der Hisbollah-Miliz sein, auch hochrangige Vertreter. Zudem seien zwei Mitglieder und ein Mädchen getötet worden.

In Videos von Überwachungskameras war zu sehen, wie es etwa in Supermärkten zu kleineren Explosionen kam. Teils lagen Menschen danach am Boden.