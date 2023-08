Neues Zigaretten-Design: Regierung will Rauchern ihr Qualmen so richtig vermiesen

Das dürfte einigen Rauchern nicht schmecken. (Symbolbild) © 123rf/serezniy

Seit dem gestrigen 1. August gilt in Kanada eine neue Zigaretten-Verordnung. Ab sofort muss auf jeder Zigarette die im 38-Millionen-Einwohner-Staat verkauft wird, ein individueller Warnhinweis stehen.

"Gift mit jedem Zug", "Rauchen mach impotent" oder auch "Zigaretten erzeugen Leukämie" steht von nun an auf jedem Glimmstängel geschrieben.

Dazu bekommen auch die Schachteln ein neues Design. Künftig darf überhaupt kein Logo mehr gezeigt werden, der Name der Marke steht am unteren Rand in Einheitsschrift auf braunen Untergrund. Dafür gibt es allerdings reichlich Warnhinweise, in allen Farben und mit Fotos.

Auch bei Dreh-Tabak, also Blättchen und Filtern, sowie bei Zigarren soll die neue Regelung perspektivisch gelten.