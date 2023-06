Niederlande nach neuer Sterbehilfe-Studie in der Kritik: Zu viele geistig Behinderte und Autismus-Patienten!

Niederlande - Die Kingston Universität in England hat erschreckende Zahlen in den Niederlanden aufgedeckt: Offenbar wird dort die Sterbehilfe bei Menschen mit Autismus oder geistigen Behinderungen, legal praktiziert. Trotz strenger Euthanasie-Regelungen befinden sich auch unter 30-Jährige unter den getöteten Patienten.

Um in den Niederlanden für die Sterbehilfe infrage zu kommen, müssen strenge Anforderungen erfüllt werden. Ein Patient muss an einer unheilbaren Krankheit leiden, die zu "unerträglichen" körperlichen oder geistigen Qualen führt und das Leben der betreffenden Person nicht mehr lebenswert macht.

Die Legalisierung der Sterbehilfe war heiß umstritten. Vor dem Regierungsgebäude in Den Haag beteten Demonstranten während man drinnen über die Euthanisie debattierte. © Serge Ligtenberg/AP/dpa

Laut dem belgischen Ethiker und Professor für öffentliche Gesundheit der Universität Gent, Kasper Raus, konzentrierte sich die Sterbehilfe der Niederlande bei seinem Erlass 2002 hauptsächlich auf Krebspatienten, nicht auf Menschen mit Autismus.

Doch in den letzten zwei Jahrzehnten, habe sich sowohl in den Niederlanden als auch in Belgien - wo diese Praxis ebenfalls erlaubt ist - die Art der Patienten, die Euthanasie in Anspruch nehmen, stark verändert, so Raus.

60.000 Menschen starben in dem zehnjährigen Zeitraum der Untersuchung in den Niederlanden durch Sterbehilfe. 900 Fälle wurden dem britischen Forscherteam transparent zugänglich gemacht.

Von den 39 Menschen mit Autismus oder einer geistigen Behinderung waren 18 Personen jünger als 50.

Viele Patienten gaben neben einer Reihe von psychischen und körperlichen (altersbedingten) Beschwerden auch einer oft unterschätzte Folge dieser Leiden an: unerträgliche Einsamkeit.