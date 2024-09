Für das, was er in seiner Hose hat: Mann bekommt Hausverbot im Aquarium!

Die Fische in seiner Hose sollten dort aber nicht etwa ihr neues zu Hause finden, vielmehr brachte der Mann sie mit, um sie an die Delfine zu verfüttern.

Wie die niederländische Polizei am Mittwoch auf Instagram mitteilte, wollen die Dolfinarium-Betreiber den Mann nicht mehr reinlassen, nachdem er zum wiederholten Male dabei erwischt worden ist, wie er kleine Fische in seiner Hose in die Anlage reinschmuggelte.

Der größte Meeressäugerpark Europas in der Kleinstadt Harderwijk, in dem Besucher unter anderem Delfine, Seelöwen, Haifische, Rochen oder Walrosse bestaunen können, hat einem Gast nach wiederholtem Regelverstoß ein Hausverbot erteilt.

Die Polizei reagierte in ihrem Instagram-Beitrag äußert humorvoll auf die Fische in der Hose und erklärte: "Jedes Mal, wenn wir denken: 'Viel verrückter kann es doch nicht werden', passiert in der Schicht etwas, was man nicht hat kommen sehen."