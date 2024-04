Kokain aus der Apotheke: Bürgermeisterin von Amsterdam will neuen Weg einschlagen!

Amsterdam - Gibt's in Amsterdam bald harte Drogen , wie Ecstasy oder Kokain, aus der Apotheke?

Die studierte Kriminologin könne sich etwa vorstellen, Kokain "in Apotheken oder über ein medizinisches Modell" anzubieten. Auch für die aufputschende Partydroge Ecstasy sei ein solches Modell eine Option. "Ist es nicht lächerlich, dass wir den Drogenhandel Kriminellen überlassen und nicht versuchen, einen Weg zu einem zivilisierten Markt zu finden?", sagte Halsema.

Die Regulierung von Ecstasy oder Kokain sei der einzige Weg, um den "desaströsen" Auswirkungen des illegalen Drogenhandels in der niederländischen Hauptstadt Einhalt zu gebieten, erklärte Bürgermeisterin Femke Halsema (57) im Interview mit der AFP am Mittwoch.

Neben Cannabis, das in den Niederlanden bereits seit langem legal in sogenannten "Coffeeshops" erhältlich ist, wären die chemischen Substanzen ein weiterer Schritt des deutschen Nachbarlands in Richtung mehr Drogen-Toleranz.