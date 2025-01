Meistgesuchter Drogenboss Europas: "Bolle Jos" in Afrika aufgespürt

Sierra Leone - Er gilt als zentrale Figur im europäischen Kokainhandel, Europol führt ihn auf der Liste der meistgesuchten Verbrecher. Nun wurde der Niederländer Jos Leijdekkers (33), genannt "Bolle Jos", in Afrika aufgespürt - er soll in die Familie des Präsidenten von Sierra Leone eingeheiratet haben.

2021 tauchte Bolle Jos unter, seitdem wird nach ihm gefahndet. © Montage: Europol

Europol ist sich sicher, dass der Niederländer mit Kokain im ganz großen Stil gehandelt hat. Außerdem wird er verdächtigt illegale Erlöse aus dem Drogenhandel gewaschen zu haben. Die Rede ist von Hunderten Kilo Gold und Millionen in Euro. Für entscheidende Hinweise die zu seiner Ergreifung führen ist eine Belohnung von 200.000 Euro ausgesetzt.

Auch mit dem Verschwinden der 47-jährigen Naima Jillal wird Bolle Jos in Verbindung gebracht. Die mutmaßliche Kokain-Dealerin (Spitzname "Tante") stieg am 20. Oktober 2019 in Amsterdam in ein schwarzes Auto und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Später tauchten grauenhafte Bilder auf geknackten Krypto-Handys auf, die Naimas nackten und misshandelten Körper zeigen. Ihr wurde ein Zeh und ein Finger abgehackt. Sie soll Bolle Jos um sehr viel Geld betrogen haben, berichtete zuvor die Zeitung pzc.nl.

Im Juni 2024 wurde Bolle Jos von einem niederländischen Gericht in Abwesenheit unter anderem wegen eines Raubüberfalls in Finnland, eines Auftragsmordes und sechs Drogenlieferungen mit insgesamt sieben Tonnen Kokain zu 24 Jahren Knast verurteilt.