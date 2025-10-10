Verheerender Brand tötet eine halbe Million Bienen

Niederlande - In der Nacht zu Dienstag kam es im zentralen Stadtpark "Beatrix" in Almere zu einem Brandanschlag . Schätzungsweise eine halbe Million Bienen kamen dabei ums Leben.

Mehr als 80 Prozent der weltweiten Pflanzen sind auf die kleinen Nutztiere angewiesen. (Symbolfoto) © 123rf/pavlolys

Mit Entsetzen reagierte der niederländische Imker Harold Stringer auf den Verlust seiner Tiere. "Es tut wirklich weh, dass meine zehn Bienenstöcke gestorben sind", äußerte sich Stringer fassungslos gegenüber dem Rundfunksender "Omroep Flevoland". Jeder seiner Stöcke hatte zwischen 40.000 und 60.000 Bienen beherbergt.

In der östlich gelegenen Stadt sucht die Polizei derzeit nach Zeugen. Bereits die ersten Untersuchungen der Behörden zeigen, dass es sich hierbei um eine Brandstiftung handelt. Die Häuser der Nutztiere wurden mit Brandbeschleuniger übergossen und angezündet.