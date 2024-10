Zur Meditation gedacht: Universität baut Rammel-Kammer für geile Studis

Maastricht - An der Universität Maastricht ist eine Diskussion über eine schallisolierte Kammer entfacht, die ursprünglich als Meditationsraum gedacht war.

In dieser schallisolierten Box können Studenten der Uni Maastricht ungestört zur Ruhe kommen - oder es wie die Karnickel treiben. © Observant

Als die futuristisch anmutende Box namens "Mindfulnest" im Jahr 2022 an der Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften aufgebaut worden ist, bezeichnete sie die universitätseigene Zeitung "Observant" noch als "Oase für Erholung und Meditation".

In der vergangenen Woche klang die Berichterstattung über das "Mindfulnest" allerdings nicht mehr so fröhlich. Das niederländische Uni-Blatt berichtete von Beschwerden über Studenten, die es in der Kabine treiben würden, über Hygiene-Bedenken und Forderungen nach einem Abriss der einstigen Wohlfühloase.

Vor der isolierten Box hängt dabei ein Plakat mit einer Anleitung zum Meditieren. "Mach es dir gemütlich" oder "Mach, was sich gut anfühlt", ist etwa darauf zu lesen. In einem Video der Uni zur Eröffnung des "Mindfulnest" hieß es, man könne darin seinen Stress abbauen.

Im Fakultätsrat klagten Studenten nun darüber, dass manche Kommilitonen diese Anweisungen zu ernst nehmen würden.