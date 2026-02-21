Abseits der Piste: Vater stirbt bei Skiausflug mit 15-jährigem Sohn

St. Gallenkirch (Österreich) - Beim Skifahren mit seinem Sohn ist ein 61-Jähriger aus dem baden-württembergischen Landkreis Tuttlingen im Skigebiet Silvretta Montafon in Österreich gestorben.

Ein Bergretter fand schließlich den leblosen Körper des 61-Jährigen. (Symbolbild) © Jonathan Schmid/dpa

Die beiden waren abseits der Piste unterwegs und vereinbarten einen gemeinsamen Treffpunkt, wie die Polizei mitteilte.

Als der Vater am Freitag dort nicht erschien und telefonisch nicht erreichbar war, begann der 15-jährige Sohn, ihn zu suchen. Doch auch im Tal fand er ihn nicht.

Daraufhin verständigte er die Liftgesellschaft und die Polizei. Eine Handyortung ergab, dass sich das Gerät des Vaters weiterhin im Skigebiet befand. Daraufhin begann der Sucheinsatz unter anderem mit drei Drohnen und einem Polizeihubschrauber.

Einer der Bergretter fand den 61-Jährigen schließlich leblos unter einem Baum im Schnee liegend. Laut einem Polizeisprecher war er gestürzt, die genaue Ursache dafür ist aber noch unklar.