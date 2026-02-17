Schneesturm-Drama in Tirol: Elf Kinder und zwei Betreuer aus Bergnot gerettet

Reutte - Am Montag gerieten elf Kinder und Jugendliche und zwei Betreuer während eines Wanderausflugs in Tirol bei Reutte in einen Schneesturm. Die Bergrettung brachte die Gruppe in Sicherheit.

Die Polizei half bei der Rettung der Kinder in Tirol. (Symbolfoto) © Matthias Röder/dpa

Die Betreuer im Alter von 20 und 21 Jahren wollten mit den acht- bis 15-Jährigen zu einer Hütte wandern und mehrere Tage dort verbringen, berichtete ein Alpinpolizist der Deutschen Presse-Agentur. Der Aufenthalt wurde von einem privaten Veranstalter organisiert.

Die Gruppe war zur Mittagszeit aufgebrochen. Aufgrund des Schlechtwetters und des Tiefschnees dauerte der Aufstieg länger als geplant.

Als sie am Abend nach mehr als fünf Stunden ihr Ziel noch nicht erreicht hatten, brachen die Betreuer bei einer anderen, geschlossenen Hütte auf mehr als 1600 Meter Seehöhe die Wanderung ab und alarmierten die Einsatzkräfte.

Bergretter brachten die Kinder und Jugendlichen sowie die Betreuer mit Motorschlitten in Sicherheit. Die Bergung dauerte fast bis 23 Uhr.