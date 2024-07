Drama in den Alpen: Deutscher stürzt mit Drachenflieger in den Tod

Bei einem Unglück in den Tiroler Alpen kam ein 53-jähriger Deutscher ums Leben.

Von Adrian Schintlmeister

Eben am Achensee - Tragödie in Tirol. Ein 53-jähriger Deutscher ist mit seinem Drachenflieger in den Tod gestürzt - für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Der 53-Jährige hatte keine Chance: Als sein Drachenflieger eine Baumkrone berührte, stürzte er in den Tod. (Symbolbild) © 123rf/chetroni Schock am Achensee. Am größten See Tirols kam es am Freitagnachmittag zu einem schlimmen Unglück. Laut Polizei wollte der Deutsche mit einem Hängegleiter vom Drachenflieger-Hotspot Erfurter Hütte starten, doch nach wenigen Sekunden verlor der 53-Jährige die Kontrolle über sein Fluggerät. Er streifte eine Baumkrone, kam ins Trudeln und stürzte aus einer Höhe von 30 Metern ab. Der Drachenpilot prallte auf die Felsen auf und war sofort tot.

Flugsportler leben gefährlich