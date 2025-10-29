Er missbrauchte seine Tochter 24 Jahre lang: Pflegeheim will Josef Fritzl aufnehmen

Krems (Österreich) - Er hielt seine eigene Tochter 24 Jahre lang als Sklavin im Keller gefangen - nun hat sich ein Pflegeheim in Österreich bereit erklärt, den 90-jährigen Josef Fritzl aufzunehmen.

Star-Anwältin Astrid Wagner hat Josef Fritzl (90) versprochen, dass er seine letzten Jahre in Freiheit verbringen darf. (Archivbild) © Helmut Fohringer/APA/dpa

Wie "Heute" berichtet, kämpft die Star-Anwältin Astrid Wagner weiterhin dafür, dass ihr 90-jähriger Mandant Josef Fritzl ein Leben außerhalb des Gefängnisses führen kann.

Ein Gerichtsgutachten kam im vergangenen Jahr zu dem Schluss, dass von Fritzl, der 2008 zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, mittlerweile keine Gefahr für die Allgemeinheit ausgehe. Zudem leide er an fortschreitender Demenz.

"Ich habe ihm das Versprechen gegeben, dass er die letzten Jahre in Freiheit verbringen kann - dieses Versprechen werde ich halten", erklärte Wagner, die plant, ihren Mandanten in einer Pflegeeinrichtung unterzubringen, gegenüber der österreichischen Tageszeitung.

Fritzl hatte seine eigene Tochter 24 Jahre lang in einem Kellerverlies gefangen gehalten und mit ihr sieben Kinder gezeugt, bis 2008 seine Taten aufflogen.