Krems (Österreich) - Er hielt seine Tochter 24 Jahre lang als Sklavin im Keller gefangen – jetzt behauptet Josef Fritzl (89), US -Präsident Donald Trump (78) sende ihm geheime Botschaften per Handzeichen.

Josef Fritzl (89) träumte von einem Haus mit Keller nach seiner Haft. © EPA/HELMUT FOHRINGER

Der 89-Jährige sitzt derzeit in der psychiatrischen Abteilung der Justizanstalt Stein in Krems. Ein Gerichtsurteil besagt, dass er bald in ein reguläres Gefängnis verlegt werden soll.

Doch Fritzls Anwältin teilte nun mit, dass sich seine Demenz verschlechtert habe und er stattdessen in eine Demenzklinik verlegt werden sollte.

Trotz seiner Haft plant Fritzl bereits sein Leben nach dem Gefängnis und träumt von einem abgelegenen Anwesen mit Keller.