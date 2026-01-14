Er stürzte auf die Gleise! Deutscher in Österreich von Zug erfasst
Bregenz (Österreich) - Bei einem Bahn-Unglück im österreichischen Bregenz (Vorarlberg) ist am Mittwochmorgen ein Deutscher (39) schwer verletzt worden.
Wie die Polizei mitteilte, geriet der 39-Jährige gegen 6.30 Uhr am Bahnhof Lochau-Hörbranz aus bislang ungeklärter Ursache in den Gleisbereich, als zeitgleich ein Zug mit geringer Geschwindigkeit einfuhr und seine Beine erfasste.
Der in Baden-Württemberg wohnhafte Mann erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.
Die Polizei schließt derzeit ein Fremdverschulden aus und geht nach jetzigem Stand von einem Unfall aus. Die Ermittlungen hierzu laufen.
