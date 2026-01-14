Er stürzte auf die Gleise! Deutscher in Österreich von Zug erfasst

Bregenz (Österreich) - Bei einem Bahn- Unglück im österreichischen Bregenz (Vorarlberg) ist am Mittwochmorgen ein Deutscher (39) schwer verletzt worden.

Das Opfer fiel vom Bahnsteig in das Gleisbett vor einen einfahrenden Zug. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Polizei mitteilte, geriet der 39-Jährige gegen 6.30 Uhr am Bahnhof Lochau-Hörbranz aus bislang ungeklärter Ursache in den Gleisbereich, als zeitgleich ein Zug mit geringer Geschwindigkeit einfuhr und seine Beine erfasste.

Der in Baden-Württemberg wohnhafte Mann erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.