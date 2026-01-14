Er stürzte auf die Gleise! Deutscher in Österreich von Zug erfasst

Bei einem Bahn-Unglück im österreichischen Bregenz ist am Mittwochmorgen ein 39-jähriger Deutscher schwer verletzt worden.

Von Ivan Simovic

Bregenz (Österreich) - Bei einem Bahn-Unglück im österreichischen Bregenz (Vorarlberg) ist am Mittwochmorgen ein Deutscher (39) schwer verletzt worden.

Das Opfer fiel vom Bahnsteig in das Gleisbett vor einen einfahrenden Zug. (Symbolfoto)
Das Opfer fiel vom Bahnsteig in das Gleisbett vor einen einfahrenden Zug. (Symbolfoto)  © Marcus Brandt/dpa

Wie die Polizei mitteilte, geriet der 39-Jährige gegen 6.30 Uhr am Bahnhof Lochau-Hörbranz aus bislang ungeklärter Ursache in den Gleisbereich, als zeitgleich ein Zug mit geringer Geschwindigkeit einfuhr und seine Beine erfasste.

Der in Baden-Württemberg wohnhafte Mann erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

Die Polizei schließt derzeit ein Fremdverschulden aus und geht nach jetzigem Stand von einem Unfall aus. Die Ermittlungen hierzu laufen.

