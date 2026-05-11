Fallschirm öffnet sich nicht: Basejumper (28) stürzt 50 Meter tief auf Schotterstraße
Von Jule Meck
Hohenems - Ein 28-jähriger Basejumper hat sich im österreichischen Hohenems (Bundesland Vorarlberg) schwer verletzt, weil sein Fallschirm sich nicht öffnete.
Der Mann sprang am Sonntagmorgen gegen 8.10 Uhr von einer Felskante und stürzte dann 50 Meter tief auf eine Schotterstraße, wie die österreichische Polizei mitteilte.
Er setzte schwer verletzt einen Notruf ab und wurde mit dem Hubschrauber in das Landeskrankenhaus gebracht. Warum der Fallschirm sich nicht geöffnet habe, sei derzeit noch unklar.
Bereits am Samstag war es in Hohenems zu einem Sportunfall gekommen.
Zwei Wingsuit-Springerinnen waren auf 4000 Metern Höhe aus einem Flugzeug gesprungen, in der Luft kollidiert und dann abgestürzt.
Beide Frauen verletzten sich dabei schwer. Sie befinden sich beide noch auf der Intensivstation, sind trotz multipler Brüche aber wieder stabil, wie eine Sprecherin mitteilte.
Titelfoto: Nic Bothma/dpa