Fallschirm öffnet sich nicht: Basejumper (28) stürzt 50 Meter tief auf Schotterstraße

Hohenems - Ein 28-jähriger Basejumper hat sich im österreichischen Hohenems (Bundesland Vorarlberg) schwer verletzt, weil sein Fallschirm sich nicht öffnete.

Weil sich der Schirm nicht öffnete, stürzte der Basejumper 50 Meter in die Tiefe. (Symbolbild) © Nic Bothma/dpa

Der Mann sprang am Sonntagmorgen gegen 8.10 Uhr von einer Felskante und stürzte dann 50 Meter tief auf eine Schotterstraße, wie die österreichische Polizei mitteilte.

Er setzte schwer verletzt einen Notruf ab und wurde mit dem Hubschrauber in das Landeskrankenhaus gebracht. Warum der Fallschirm sich nicht geöffnet habe, sei derzeit noch unklar.

Bereits am Samstag war es in Hohenems zu einem Sportunfall gekommen.

Zwei Wingsuit-Springerinnen waren auf 4000 Metern Höhe aus einem Flugzeug gesprungen, in der Luft kollidiert und dann abgestürzt.