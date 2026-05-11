11.05.2026 12:31 Zugriff in Tschechien! Video zeigt die Festnahme von Neonazi Liebich

Die Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich wurde nach monatelanger Flucht in Tschechien festgenommen. Nun tauchte ein Video auf, das die Verhaftung zeigt.

Von Julian Winkler

Schönbach bei Asch/Pilsen/Chemnitz - Damit hatte die Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich (55) nicht gerechnet: Nach einer monatelangen Flucht wurde sie im April 2026 in Tschechien gefasst. Nun tauchte ein Video auf, das die Festnahme zeigt. Brisant: Liebich wurde in Männer-Klamotten und mit Glatze gefasst.

Zugriff! Im April 2026 wurde Marla Svenja Liebich (55) in Tschechien festgenommen. © Screenshot: x.com/MarlaSvenjaL Der Clip dauert nur Sekunden. Zu sehen sind offenbar tschechische Ermittler in ziviler Kleidung, die Liebich von rechts und links packen. Die Rechtsextremistin hatte keine Chance: Ihre Arme wurden fixiert, der Kopf runtergedrückt. Ein Detail ist jedoch am spannendsten: Liebich trägt Männer-Klamotten, die Kopfhaut ist kahl rasiert.



Kontrovers: Dabei legte die 55-Jährige immer wieder großen Wert darauf, dass sie eine Frau ist, tauchte im Gerichtssaal nach der Änderung ihres Geschlechts im Frauen-Look auf: Handtasche, Hut, lackierte Fingernägel, ein Oberteil mit Leopardenmuster.



Liebich wurde im Juli 2023 wegen Volksverhetzung, übler Nachrede und Beleidigung zu einem Jahr und sechs Monaten Knast verurteilt - damals noch unter dem Namen Sven. Durch das Selbstbestimmungsgesetz der Ampel-Regierung konnte ein "Geschlechter-Tausch" auf dem Papier ohne weiteres umgesetzt werden. Der Name wurde in Marla Svenja Liebich geändert.

Mini-Clip zeigt die Festnahme von Liebich:

Angst vor Folter in tschechischem Horror-Knast: Liebich will Auslieferung trotzdem verhindern