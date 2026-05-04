"Wirklich übertrieben, eine Frechheit": Lokal verlangt 11 Euro Strafe fürs Pizza-Teilen

Grieskirchen (Österreich) - Österreicher Simon und seiner Frau war klar, dass die beiden gemeinsamen Kinder beim Besuch in einem italienischen Lokal jeweils keine ganze Pizza schaffen würden. Deshalb wollten sie eine Pizza bestellen, die sich beide Kids teilen sollten. Doch beim Blick in die Speisekarte wurde der Vater stutzig.

Das Teilen der Pizza ist in einem italienischen Lokal in Österreich nicht erlaubt. (Symbolfoto) © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Der Oberösterreicher besuchte mit seiner Familie einen beliebten Italiener, der nahezu immer ausgebucht sei, wie er gegenüber "Heute" erzählt. Weil seine Kinder noch recht klein sind, wollten sie eine Pizza bestellen, die sich beide teilten.

Beim Überfliegen der Speisekarte ordnete Simon die Preise ein: Einfache Pizzen liegen in dem Lokal bei 11 Euro, steigern sich auf bis zu 20 Euro, je nachdem, was das Herz begehrt.

Doch es ist ein Text, der auf eine Regelung zum Teilen des Essens hinweist, der Simons Aufmerksamkeit erweckt. Die Pizzeria bittet seine Gäste darum, dass jeder Gast sein eigenes Gericht bestellt. "Unsere Pizzen werden pro Person verrechnet", heißt es in dem Menü.

Sollte man sich dennoch dazu entscheiden eine Speise zu teilen und einen separaten Teller dazu zu verlangen, wird ein Aufschlag von 11 Euro fällig. Ein leerer Teller kostet also genau so viel wie eine einfache Pizza!