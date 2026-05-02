Toilettengang mit Folgen: 20-Jähriger stürzt beim Pinkeln Böschung hinab
Altmünster (Österreich) - Ein 20-jähriger Österreicher suchte am Freitag lediglich einen Ort zum Pinkeln - doch die Situation nahm eine fatale Wendung.
Wie die Freiwillige Feuerwehr Altmünster berichtet, suchte der 20-Jährige am Rand einer steilen Böschung einen Platz zum Urinieren, als es zu dem Unglück kam.
Denn plötzlich verlor er das Gleichgewicht und stürzte fast acht Meter in die Tiefe.
Unten im Graben blieb der junge Mann verletzt liegen.
Die Freiwillige Feuerwehr Altmünster wurde alarmiert und musste den Verletzten aufwendig aus dem unwegsamen Gelände bergen.
Beim Eintreffen waren Notarzt und Sanitäter bereits mit der Erstversorgung beschäftigt.
Um zu dem Verletzten zu gelangen, musste zunächst dichtes Gestrüpp entfernt werden. Anschließend wurde der 20-Jährige mit einer Trage gesichert, aus dem Graben gebracht und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.
Über seinen aktuellen Gesundheitszustand ist bislang nichts bekannt.
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/suriyawut, Facebook/Screenshot/Freiwillige Feuerwehr Altmünster