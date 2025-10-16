Muslimischer Frau Schweinefleisch in den Rachen geschoben: Mann verurteilt

Ried - Ein deutscher Staatsbürger (66) wurde in Österreich verurteilt, weil er einer muslimischen Frau gewaltsam Schweinefleisch in den Mund geschoben haben soll.

Auf einem österreichischen Wochenmarkt wurde eine muslimische Frau mit einem Frankfurter Würstchen angegriffen. (Symbolbild) © Georg Wendt/dpa

Der 66-Jährige wurde vom Landesgericht in Ried zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilt, wie die "Oberösterreich Nachrichten" berichteten.

Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung mit einer Muslima auf einem Wochenmarkt in der Grenzstadt Schärding. Mitte April soll der Mann dort die Frau zunächst mit Islam-feindlichen Sprüchen beleidigt haben und anschließend handgreiflich geworden sein.

Neben verletzenden Faustschlägen berichtete die Staatsanwaltschaft zudem davon, wie der Angeklagte versucht haben soll, der Frau mit Kopftuch auf gewaltsame Weise ein Frankfurter Würstchen in den Mund zu stecken.

Frankfurter Würstchen werden aus reinem Schweinefleisch hergestellt und können von gläubigen Moslems somit nicht verzehrt werden, da sie als "haram" ("nach islamischem Glauben verboten") gelten.