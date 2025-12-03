Grausames Verbrechen: Politiker-Sohn nach Überfall im Auto lebendig verbrannt

Wien (Österreich) - Der wohlhabende Sohn eines ukrainischen Vizebürgermeisters wurde in Österreich lebendig verbrannt.

Danylo K. galt vor seinem Tod als vermisst. © Polizeidienststelle Cholodnohirskyj des Hauptamts der Nationalen Polizei im Gebiet Charkiw

Wie die Wiener Polizei berichtet, wurde am 26. November gegen 0.30 Uhr ein brennender schwarzer Mercedes bei der Einsatzzentrale gemeldet.

Als die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle gebracht hatte, stießen die Einsatzkräfte auf dem Rücksitz auf eine erschütternde Entdeckung: die Leiche des 21-jährigen Ukrainers Danylo K., Sohn des Vizebürgermeisters der ukrainischen Stadt Charkiw, wie die österreichische Tageszeitung Krone berichtet. Sein Körper war zu 80 Prozent verbrannt.

Der wohlhabende Wiener Student war einen Tag zuvor als vermisst gemeldet worden, da seine Familie ihn nicht mehr erreichen konnte.

In einer Pressekonferenz am Dienstag gab die Polizei weitere Einzelheiten zu dem grausamen Verbrechen bekannt. Demnach war Danylo K. zunächst von einem Studienkollegen in einer Tiefgarage brutal verprügelt worden, bevor er in das Fahrzeug seines Vaters verfrachtet und gefoltert wurde.

In der Parkgarage entdeckten Passanten eine größere Blutlache.

Wenige Stunden später kam der 21-Jährige im brennenden Auto ums Leben. Die Obduktion ergab, dass er durch Erstickung oder Hitzeschock starb und somit lebendig verbrannt wurde.