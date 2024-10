In Weinkeller verschanzt und mit Sprengstoff geworfen: Mutmaßlicher Frauen-Killer tot!

Zistersdorf (Österreich) - Großeinsatz der Polizei in der niederösterreichischen Stadtgemeinde Zistersdorf! Nachdem ein Verdächtiger mutmaßlich eine Frau erstochen hat, verschanzt er sich in einem nahe gelegenen Weinkeller und wirft Sprengstoff auf einen Beamten einer Spezialeinheit. Mittlerweile soll er sich selbst in die Luft gejagt haben.