IS-Terror in Österreich: Messermann (23) von Villach hat sich im Internet radikalisiert

In Villach trauern die Menschen um einen toten 14-Jährigen. © Gerd Eggenberger/APA/dpa

Der 23-Jährige stach am Samstag um 15.55 Uhr auf der Draubrücke mit einem Klappmesser wahllos auf Passanten ein, verletzte fünf Menschen (14 bis 32 Jahre alt) zum Teil schwer. Ein 14-Jähriger überlebte das Blutbad nicht.

Nach der Tat rief Ahmad G. Zeugen zufolge "Allah Akbar" ("Gott ist groß"). Bilder zeigen, wie sich der Täter grinsend von der Polizei festnehmen lässt. Dabei zeigt Ahmad G. den erhobenen Zeigefinger, den Gruß der Islamisten.

Nicht auszudenken, was wohl geschehen wäre, wenn Alaaeddin Alhalabi (42) nicht rechtzeitig eingegriffen hätte. Der Familienvater, der vor Jahren aus Syrien flüchtete, zögerte nicht. Als er sah, was geschah, fuhr er den Killer mit seinem Auto nieder, rammte ihn weg. Erst dann ließ der Messermann von seinen Opfern ab.

"Ein Zeuge rammte mit seinem Pkw den Täter und hat so wohl Schlimmeres verhindert", bestätigte auch Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß.

Inzwischen spricht die Polizei von einem Terror-Anschlag mit IS-Bezug. "Wir haben eindeutige Hinweise auf ein islamistisch-radikales Gedankengut gefunden", sagte Kohlweiß am Samstag. In der Wohnung des Täters hingen Fahnen des "Islamischen Staates" an der Wand. Er soll alleine gehandelt haben. Die Ermittler sprechen von einer "Online-Radikalisierung".

Ahmad G. war bisher nicht straffällig geworden und hatte Aufenthaltsrecht in Österreich. Nun wurde der 23-Jährige zum Mörder.