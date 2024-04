Liebes-Terror! Frau stalkt Arzt und erfindet Roman mit rund 200 Seiten

Wien (Österreich) - Im Krankenhaus wurde die Gesundheit einer Frau behandelt, mit ihrem Liebes-Irrsinn musste sich nun allerdings der Oberste Gerichtshof (OGH) beschäftigen. Die Dame verliebte sich unsterblich in einen Mediziner, trieb es mit der Buhlerei um ihn auf ein absurdes Maß.

Bei ihrem Klinik-Aufenthalt im Mai 2018 hatte eine Patientin übertriebene Gefühle für ihren Arzt entwickelt und terrorisierte ihn mit Avancen. (Symbolbild). © 123RF/fukume

Als die Frau im Mai 2018 in eine Klinik in Oberösterreich eingeliefert wurde, fühlte sie sich von einem Halbgott in Weiß magisch angezogen.

Anschließend versuchte sie - einer Stalkerin gleich -, mit ihm Kontakt aufzunehmen.

"Sie schrieb ihm zahlreiche seitenlange Liebesbriefe an seine Privatadresse und deponierte solche auch an seinem Arbeitsplatz", zitiert Krone.at aus der Entscheidung des OGH.

Die Gefühle schienen einseitig verteilt zu sein, während sie von "Liebe und Sehnsucht" erzählte, zeigte er keinerlei Interesse.