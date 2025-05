Parkplatz-Killer tötet seine Ex und ist Tage auf der Flucht: Verdächtiger gefasst!

Utrecht (Niederlande) - Sie haben ihn! Krisztian P. (32), der seine Ex-Freundin auf einem Parkplatz in Österreich mit einem Kopfschuss hingerichtet haben soll, wurde gefasst.

Krisztian P. (32) soll seiner Ex in den Kopf geschossen haben. Der mutmaßliche Frauenmörder wurde festgenommen. © LPD Salzburg

Zielfahnder spürten den mutmaßlichen Parkplatz-Killer am Morgen vor einem Supermarkt in Utrecht (Niederlande) auf. Das teilte die Landespolizeidirektion Salzburg mit.

Krisztian P. ist dringend tatverdächtig, seiner Ex-Freundin Jenny Z. (†34) am vergangenen Samstag auf einem Parkplatz in Maria Alm (Österreich/Land Salzburg) in den Kopf geschossen zu haben. Die Frau starb.

Nach der verstörenden Bluttat flüchtete der 32-jährige Ungar mit einem Mietwagen über die Grenze nach Deutschland und fuhr später mit dem Zug in die Niederlande, hieß es. Nach ihm wurde europaweit gefahndet.